Balanço semestral apresenta forte atuação do deputado Junior Mochi em todo o MS

Durante os seis primeiros meses de 2018, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), Junior Mochi, realizou mais de 160 proposições com o objetivo de garantir o desenvolvimento dos municípios sul-mato-grossenses e debater melhorias para todos os setores da sociedade. Entre as ações estão 113 indicações para 28 municípios e seis projetos de lei apresentados. Durante esse período, a Casa de Leis debateu e aprovou seis novas normas propostas pelo parlamentar.

Entre as indicações encaminhadas, principalmente ao Governo do Estado, estão melhorias da infraestrutura dos municípios, como pavimentação de bairros e estradas, manutenção e construção de pontes, destinação de equipamentos para hospitais e serviços sociais, aquisição de veículos (caminhões, ônibus escolares, carros para transporte de pacientes e UTIs móveis), construção de salas de aula e reformas de escolas municipais, estaduais e universidades, instalação de serviços de segurança, materiais para os trabalhadores de áreas rurais e mobilização de servidores para os setores médicos e de segurança, entre outras ações que pretendem beneficiar diversos setores dos municípios. Das indicações apresentadas algumas já foram atendidas e representam a conquista de todo o trabalho.

Dentro das atuações, destacam-se as ações que contribuem com a participação do cidadão em conjunto com a melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade. Entre elas está a realização de audiências públicas que tiveram como objetivo a busca por um melhor entendimento sobre assuntos que tiveram grande impacto dentro da sociedade.

Foram propostos e realizados pelo deputado encontros para discutir ações para redução de mortes e lesões no trânsito e sobre a paralisação das obras de duplicação da BR-163 pela concessionária CCR MS/VIA. Houve também uma palestra sobre o Dia D de combate à tuberculose no âmbito do sistema penitenciário do Mato Grosso do Sul.

“Tivemos um semestre de muito trabalho para que pudéssemos levar para o cidadão propostas e ações que realmente proporcionasse novas perspectivas e renovação. Trabalhamos em prol do cidadão e bem próximo das necessidades das instituições e da sociedade. Temos essa abertura com o sul-mato-grossense e sempre mantivemos as portas abertas para construir um estado cada vez mais forte para todos”, destacou Mochi.

Presidência

A atuação do parlamentar junto da sociedade estadual se deu também no fortalecimento das ações da Assembleia Legislativa nos primeiros seis meses de 2018. Durante o mandato como presidente da Casa de Leis foram apresentados, segundo levantamento da própria instituição, quase 2.500 proposições, sendo 144 Projetos de Lei, oito Projetos de Lei Complementar, uma Emenda a Constituição, quatro Decretos Legislativos, 20 Projetos de Resolução, 1.501 indicações e 118 requerimentos.

Como presidente da Assembleia Legislativa, Mochi tem atuado para proporcionar mais clareza e lisura as ações do poder legislativo. Nos quatro anos que está a frente da Casa de Leis, o parlamentar realizou o primeiro concurso público para contratação de servidores, implantou o ponto eletrônico para o controle das atividades dos funcionários efetivos e comissionados, aplicou o Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI), reestruturou o setor administrativo com a redução de cargos, proporcionou novas parcerias com o Termo de Cooperação Técnica com instituições para maior transparência na produção de Leis, ampliou a interlocução com os poderes estaduais e promoveu a devolução de recursos do duodécimo para o Poder Executivo.

“Só é possível melhorar o atendimento à população quando conseguimos fazer mudanças de dentro da fora. Todo político deve ser exemplo para o cidadão e buscar atender integralmente a todos os moradores do estado. Por isso, temos trabalhado para garantir o bom andamento dos trabalhos do legislativo estadual e aproximar o sul-mato-grossense para que possam acompanhar nosso trabalho”, explicou Mochi.

Mandato

Eleito deputado estadual pela primeira vez nas eleições de 2006, Junior Mochi assumiu o mandato no ano seguinte e ampliou os serviços oferecidos para a população, saindo de uma atuação regional no Norte do Mato Grosso do Sul para uma atuação em 40 municípios nesses 11 anos.

Neste período, foram destinados mais de R$ 10 milhões em emendas empenhadas com recursos estaduais para todos os setores municipais, sendo que a maioria foi encaminhada para as áreas da saúde, assistência social e educação, isso sem contar as indicações encaminhadas aos deputados federais e senadores que representam o Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

“Contribuímos com a formação dos municípios estando presente não somente na aquisição de materiais de consumo, mas fisicamente nas localidades. Tenho um mandato voltado para o cidadão para que possamos saber exatamente qual é a real necessidade e onde podemos atuar para melhorar”, disse Mochi.