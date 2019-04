Agenda: Simpósio, debates, reuniões e sessões movimentam a ALMS

Diversos eventos movimentam a semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

A semana de 21 a 27 de abril na Casa de Leis conta com a realização de diversos eventos. Na segunda-feira (22) acontece, por proposição do deputado estadual Renato Câmara (MDB), a partir das 7h30, no Plenário Deputado Júlio Maia, o 1º Simpósio de Integração e Ações Inovadoras na Área de Segurança Pública: Perspectivas e Desafios. O evento tem a parceria do Sindicato dos Papiloscopistas e Peritos Oficial de Mato Grosso do Sul (Sinpap/MS), da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de MS (Agepen) e da Associação dos Oficiais Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul (AOFMS).

O Plenário também abrigará na tarde de segunda-feira a Audiência Pública As Condições de Trabalho dos Servidores Públicos Administrativos, a partir das 13h30, por proposição do deputado Pedro Kemp (PT), a pedido da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS).

Na terça-feira (23), a partir das 15h, será realizado o debate e criação do Plano Estratégico de Segurança nas Escolas, no Plenário Júlio Maia, por proposição do deputado Coronel David (PSL).

Capacitação - Também na terça-feira (23) será realizado, a partir das 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, o projeto Oficina Legal, que tem o objetivo de capacitar os servidores da Assembleia Legislativa nas mais diversas áreas de atuação da Casa de Leis. A Comunicação Integrada no Parlamento será o tema abordado aos jornalistas da Casa de Leis.

CCJR - Todas as quartas-feiras, a partir das 8h, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúne no Plenarinho Nelito Câmara para avaliar a constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos projetos que são enviados ao Legislativo estadual por outros Poderes ou elaborados pelos parlamentares. Se aprovadas, as propostas são votadas em plenário e analisadas nas Comissões de Mérito, que tratam dos diferentes assuntos contidos nos projetos.

Sessões - As sessões plenárias acontecem às terças, quartas e quinta-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.Todos os eventos da Casa de Leis são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

A Reunião para Discussão de Estratégia contra Feminicídio no Mato Grosso do Sul será realizada quinta-feira (25), a partir das 13h30, no Plenário, por proposição do deputado Herculano Borges (SD).

