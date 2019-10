Agenda: Semana terá frentes parlamentares e palestras da campanha Outubro Rosa

A semana de 14 a 18 de outubro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) contará com a realização de reuniões de duas frentes parlamentares e palestras sobre nutrição e câncer. Além desses eventos, os parlamentares se reunirão para as sessões ordinárias na terça, quarta e quinta-feira, a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

Quarta-Feira (16)

Às 8h, os deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) realizarão reunião para avaliar os projetos em tramitação na Assembleia Legislativa. A reunião acontecerá no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.

Os integrantes da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia se reunirão no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 14, por proposição do deputado Renato Câmara (MDB).

A nutricionista Francisca Bigaton proferirá palestra sobre nutrição e câncer aos servidores do turno vespertino, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. O objetivo é destacar a importância da alimentação na prevenção da doença e na promoção da saúde, como parte das ações da campanha Outubro Rosa na Casa de Leis. O evento promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet acontecerá a partir das 14h.

Quinta-feira (17)

A Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura realizará a primeira reunião após a criação do grupo. Durante o evento, será dada posse aos integrantes e apresentado o cenário da suinocultura no Estado e no mundo. O encontro ocorrerá no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 13h30, por iniciativa do coordenador da Frente, deputado Renato Câmara.

Sexta-feira (18)

Às 9h30, será a vez dos servidores do período matutino acompanharem a palestra sobre nutrição e câncer, também no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.

