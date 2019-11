Agenda: Saúde e agropecuária são temas de audiência e de reuniões na ALEMS

Saúde e agropecuária são os temas de destaque nos eventos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) na semana, que se encerra com feriado da Proclamação da República. De 11 a 14 de novembro, serão realizadas reuniões de frentes parlamentares, audiência pública e assinatura de termos de cooperação entre instituições diversas e a TV ALEMS.

Além desses eventos, ocorrerão as atividades ordinárias do Parlamento: reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) às 8h de quarta-feira; e sessões na terça, quarta e quinta-feira, a partir das 9h.

Segunda-feira (11 de novembro)

Por proposição do deputado Capitão Contar (PSL), a ALEMS realizará a audiência pública “Desafios da Atividade Leiteira em Mato Grosso do Sul”. O evento será no plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis, com início às 13h. O objetivo, de acordo com o Capitão Contar, é discutir problemas do setor e buscar soluções para fomentar a atividade.

"O setor leiteiro é estratégico para Mato Grosso do Sul e precisa ser tratado com tal. Temos total condição de avançar e ocupar um espaço de destaque no cenário nacional, considerando que o nosso produtor rural tem caminhado para a profissionalização e tem adotado um perfil empreendedor”, afirmou o parlamentar, que é vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, da ALEMS.

Terça-feira (12 de novembro)

Os membros da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia: Dengue, Zika e Chikungunya reúnem-se a partir das 14 no plenário Deputado Júlio Maia, na ALEMS. No encontro, proposto pelo deputado Renato Câmara (MDB), coordenador do grupo de trabalho, serão lembrados os encaminhamentos da reunião anterior, realizada em outubro.

Na pauta, será apresentada a cartilha “Programa Saúde na Escola – ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti”. O material é de autoria da acadêmica Taiana Gabriela Barbosa de Souza, do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de Três Lagoas, sob a coordenação do professor Dr. Antônio Pancrácio de Souza, dca UFMS de Campo Grande.

Também será tratado, na reunião, sobre o Programa Intersetorial de Colaborador Voluntário, o calendário de ações para o próximo ano e fechamento da agenda do Mês Estadual de Enfrentamento à Tríplice Epidemia.

A partir das 15h, na sala da presidência, na Casa de Leis, Instituições diversas assinam com a TV ALEMS termos de cooperação para veiculação de programas. Um dos termos será assinado com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul (Sejusp), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar. Também firmarão parcerias com a TV ALEMS o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Defensoria Pública.

Quarta-feira (13 de novembro)

A partir das 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, na Casa de Leis, será realizada reunião da Frente Parlamentar para a Regularização Fundiária, proposta pelo coordenador do grupo, deputado Renato Câmara. No encontro, está prevista a participação de representantes da Agência Municipal de Habitação (EMHA), da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), da Defensoria Pública, e de outras entidades que fazem parte da Frente Parlamentar.

A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.