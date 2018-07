Agenda: Homenagem ao líder da Sukyo Mahikari é destaque na ALMS

Palácio Guaicurus, sede da Assembleia Legislativa de MS

Na última semana de trabalhos legislativos, antes do recesso parlamentar do mês de julho, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizará sessão solene para homenagear o líder da organização Sukyo Mahikari, mestre Koo Okada. O evento, proposto pelo deputado estadual Paulo Siufi (MDB), acontecerá na quarta-feira (18), a partir das 19h, no Plenário Júlio Maia.

“Contamos com a participação dos seguidores da organização em Mato Grosso do Sul. O mestre Koo Okada, natural de Tóquio, é conhecido mundialmente por disseminar o amor através da filosofia Sukyo Mahikari. O Parlamento Estadual, com a outorga da Comenda do Mérito Legislativo, reconhece o respeitado trabalho deste líder em busca de um mundo melhor”, destacou Siufi.

Sukyo Mahikari foi fundada no Japão em 1959, por Kotama Okada, com o propósito de divulgar princípios divinos para ser um guia seguro para todas as pessoas, independentemente de crenças, raça e nacionalidade. Possui o conceito filosófico de que a origem do mundo e das religiões é uma só, unificada em um único Deus Criador. No Brasil, a entidade iniciou as atividades em 1974 e atualmente existem sedes em todos os Estados.

Retorno - A Assembleia Legislativa retoma, oficialmente, na quarta-feira (1º/8), às 9h, os trabalhos da 4ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura. Dessa forma, terão início as atividades das comissões permanentes, frentes parlamentares e do Plenário.