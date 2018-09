Dia do Farmacêutico e Parlamento Jovem são destaques da semana

Palácio Guaicurus, sede da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

A agenda do Legislativo Estadual tem início às 14 horas de segunda-feira (1º), no Plenário Deputado Júlio Maia, com a realização da sessão ordinária do Parlamento Jovem. Os deputados estudantes participarão de uma palestra sobre o câncer de mama. O médico mastologista Victor Rocha Pires de Oliveira fará uma apresentação sobre causas, sinais, diagnóstico e tratamento da doença.

Ainda na segunda-feira, às 19 horas, no Plenário, acontecerá a sessão solene em comemoração ao Dia Estadual do Farmacêutico, criado pela Lei 4.876. Presidida pelo Dr. Paulo Siufi (MDB), a solenidade será marcada pela entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico aos profissionais da área.

“A honraria será concedida a personalidades integrantes de carreiras acadêmicas, professores, pesquisadores, técnicos, servidores, funcionários ou dirigentes, em atividade ou não, que tenham prestado relevantes serviços farmacêuticos em Mato Grosso do Sul”, disse Siufi, que preside a Comissão Permanente de Saúde da Assembleia Legislativa.

Quarta-feira (3), às 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) estará reunida para apresentar a análise dos aspectos legal e constitucional dos projetos dos deputados estaduais, Governo do Estado, Poder Judiciário, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. Lidio Lopes (PATRI), Barbosinha (PSDB), Enelvo Felini (PSDB), Renato Câmara (MDB) e Cabo ALmi (PT) compõem a comissão.

As terças, quartas e quintas-feiras acontecem as sessões plenárias, a partir das 9h. Todos os eventos da Casa de Leis são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9.