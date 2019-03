Agenda: Barragens de mineração e energia elétrica movimentam os debates na ALMS

Audiência Pública, reuniões, capacitação e sessões plenárias são os destaques da semana

A semana de 10 a 15 de março será marcada pelo debate de dois temas importantes para Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira (11), a partir das 9h, será realizada no Plenário Júlio Maia a reunião para tratar sobre as condições das barragens de mineração instaladas no Estado, por proposição do deputado estadual Pedro Kemp (PT). Devem participar do evento Jaime Elias Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), e representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Na terça-feira (12), o Plenário abriga, a partir das 18h30, a Audiência Pública “Desvendando o aumento e a composição da fatura de energia elétrica no Estado e a efetivação da tarifa social de energia elétrica”. A discussão foi proposta por Barbosinha (DEM), deputado estadual e líder do governo na Casa de Leis. Foram convidados representantes do Governo do Estado, da Concessionária de Energia Elétrica Energisa, da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), empresários e sociedade civil organizada.

Capacitação

Na quarta-feira (13), a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet promove, a partir das 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, a segunda oficina destinada à capacitação dos servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O tema “Como acompanhar o Processo Legislativo” será ministrado pelas técnicas da Secretaria de Assuntos Legislativo e Jurídicos (SALJ) da Casa de Leis, Ana Cláudia Gomes do Prad e Karina Gonzales Cortes.

Parlamento Jovem

Ainda na segunda (11), a partir das 14h, acontece a primeira sessão plenária do Projeto Parlamento Jovem Sul-mato-grossense. Em sua 6ª edição, o objetivo do programa realizado pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, é a formação e promoção da consciência política e liderança entre estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental, e 1º e 2º do ensino médio das escolas particulares, estaduais e municipais. A Escola do Legislativo realiza palestras antes de cada sessão dos deputados estudantes. A doutora em Psicologia Anita Guazellis Bernardes abordará a “Gravidez na Adolescência”.

CCJR – Todas as quartas-feiras, a partir das 8h, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúne no Plenarinho para avaliar a constitucionalidade, legalidade, e juridicidade dos projetos que são enviados ao Legislativo estadual por outros Poderes ou elaborados pelos parlamentares. Se aprovadas, as propostas são votadas em plenário e analisadas nas Comissões de Mérito que tratam dos diferentes assuntos contidos nos projetos.

Sessões – As sessões plenárias acontecem nas terças, quartas e quinta-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.Todos os eventos da Casa de Leis são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul é localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9.

Os interessados em receber a programação, notícias e principais acontecimentos da Casa de Leis, via WhatsApp, podem salvar o contato do WhatsApp da Assembleia +55 67 3389-6393 e fornecer o número do celular, nome e profissão, para receber informações da ALMS. O contato pode ser fornecido via WhatsApp da Casa de Leis ou pelo e-mail imprensa.alms@gmail.com. Acompanhe a Assembleia também nas mídias sociais - Instagram, Facebook, Twitter, e Flickr.