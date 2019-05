Audiências públicas, reuniões e sessão solene movimentam ALMS

Entre 6 e 10 de maio diversos eventos serão realizados na Casa de Leis - (Foto: Divulgação)

Na semana de 6 a 10 de maio, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul irá debater temas como turismo e presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas. A Casa de Leis também será palco de sessão solene em homenagem à Força Expedicionária Brasileira.

No dia 06, segunda-feira, a programação de eventos tem início com a Sessão Ordinária do Projeto Parlamento Jovem, às 14h, no Plenário Deputado Júlio Maia. O projeto está em sua 6ª edição e é realizado pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

Também na segunda-feira, será realizada Reunião para Discussão dos Movimentos Sociais, entre 15h e 17h. A reunião foi proposta pelo deputado Pedro Kemp e será no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.

Para terça-feira (7) duas reuniões estão programadas. Às 14h será realizada a “1° Reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira”, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. A reunião é proposta pelo deputado Márcio Fernandes (MDB). Também às 14h será realizada no Plenário Deputado Júlio Maia a Reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, proposta pelo deputado Renato Câmara (MDB).

Será realizada, ainda na terça-feira, audiência pública com o tema: Presença de Psicólogos e Assistentes Sociais nas Escolas, às 19h. A audiência foi proposta pelo deputado Marçal Filho (PSDB), que é coordenador Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente.

Na quarta-feira (8), entre 14h e 18h, será realizada Audiência Pública sobre Turismo no Estado de Mato Grosso do Sul, proposta pelo deputado Capitão Contar (PSL), no Plenário Deputado Júlio Maia. E, mais tarde, às 19h30 também da quarta-feira, será realizada a Sessão Solene para a Entrega da Medalha do Mérito da Força Expedicionária Brasileira - Edição 2019, proposta pelo deputado Lídio Lopes (PATRI).

As terças, quartas e quintas-feiras acontecem as sessões plenárias, a partir das 9h. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9.