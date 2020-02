Agenda: Apresentação de relatórios da Secretaria de Estado de Saúde é destaque

Relatórios de Gestão da Secretaria de Estado de Saúde serão divulgados em audiência nesta semana

O destaque da agenda da próxima semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) é a realização da Audiência Pública para a apresentação dos Relatórios Detalhados Quadrimestrais e Anuais de Gestão da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O evento acontece na quinta–feira (27), a partir das 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, por proposição do deputado e presidente da Comissão Permanente de Saúde, Antonio Vaz (Republicanos).

Quinta-feira

Além da audiência pública para a divulgação dos Relatórios da SES, programada para o período vespertino, haverá a sessão ordinária, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia, um dos principais espaços da atuação parlamentar na Casa de Leis. Lugar dos debates e análise de matérias apresentadas pelos deputados estaduais ou que tenham a autoria de outros Poderes.