Agenda: ALMS inicia abril com palestra sobre Comunicação Violenta e Fake News

Sessões plenárias, reuniões e palestras são realizadas na sede do Legislativo Estadual

A semana de 1º a 5 de abril de 2019 será marcada por sessões plenárias, reuniões dos grupos de trabalho da Casa de Leis e mais uma Sessão Ordinária do Projeto Parlamento Jovem, dessa vez com palestra a respeito do tema “Fake News”.

Na segunda-feira, que será 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira, será realizada a palestra “Comunicação Violenta e Fake News”, com a pedagoga Helaine Bitencourt. A atividade, com início às 14h, faz parte da Sessão Ordinária do Projeto Parlamento Jovem, coordenado pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

O Parlamento Jovem tem como objetivos formar e promover a consciência política e liderança entre estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental, e 1º e 2º do ensino médio. Alunos das escolas particulares, estaduais e municipais podem participar. Os 24 jovens deputados estaduais foram eleitos em 2017 e terão mandato de dois anos (2018/2019).

CCJR

Todas as quartas-feiras, a partir das 8h, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúne no Plenarinho Nelito Câmara para avaliar a constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos projetos que são enviados ao Legislativo estadual por outros Poderes ou elaborados pelos parlamentares. Se aprovadas, as propostas são votadas em plenário e analisadas nas Comissões de Mérito, que tratam dos diferentes assuntos contidos nos projetos.

Sessões

As sessões plenárias acontecem às terças, quartas e quinta-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.Todos os eventos da Casa de Leis são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

