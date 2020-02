Agenda: Sessões, CPI e capacitação de servidores são destaques da semana

Todos os eventos previstos são abertos ao público e à imprensa

A semana de 17 a 21 de fevereiro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) contará com capacitação dos servidores da Casa de Leis e reunião da CPI da Energisa. Na terça (18), quarta (19) e quinta-feira (20), os parlamentares se reúnem para as sessões ordinárias no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 9h. Confira a programação completa:

Segunda-feira (17)

A Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet dará continuidade à atividade “Acolhida aos Servidores 2020”. A ação será destinada aos servidores da turno vespertino, que terão uma capacitação ministrada pelo diretor de Gestão e Modernização do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), Douglas Avedikian. O profissional será responsável pela palestra “A importância da equipe e do planejamento. Quem não se planeja se trumbica!”. O evento começa às 14h, no Plenário Deputado Júlio Maia, e terá a participação dos secretários da Casa de Leis.

Quarta-feira (19)

Dois eventos estão previstos no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. Pela manhã, a partir das 8h, está programada a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Os parlamentares que compõem o grupo analisam os projetos em tramitação na Casa de Leis.

Já no período vespertino, a partir das 14h, está agendado o encontro dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa. O grupo apura possíveis irregularidades nas contas de energia elétrica no Estado. Todas as atividades da CPI podem ser acompanhadas no link.

Os eventos são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

Acompanhe o trabalho do Parlamento nas mídias sociais - Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Para receber as informações sobre os eventos que acontecem na Casa de Leis, faça parte da lista de transmissão do WhatsApp (+55 67 3389-6393) da ALEMS.

*Agenda sujeita a alterações.