Bacias do Rio Paraná e Paraguai serão temas do 1º Seminário Estadual da Água

Aspectos relacionados aos valores ambientais, econômicos, históricos e sociais das bacias dos rios Paraná e Paraguai serão abordados durante o 1º Seminário Estadual da Água, que acontece no próximo dia 22 de março (Dia Mundial da Água), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O seminário é uma realização da Assembleia Legislativa (por proposição do deputado estadual Renato Câmara), do Rotary Clube de Campo Grande e da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e tem como apoiadores a ABRhidro, Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Sicredi Campo Grande, a Prefeitura de Ivinhema, Planurb e o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul.

O evento faz parte das atividades da Semana Estadual da Água, que acontece de 16 a 22 de março. A semana foi criada através de um projeto de lei de autoria do deputado Renato Câmara com o objetivo de difundir um ambiente de divulgação e conscientização a respeito da preservação e reaproveitamento do recurso hídrico, além de premiar iniciativas, projetos e ações inovadores envolvendo o uso racional da água, modelos de reaproveitamento entre outras iniciativas que garantam o acesso e preservação desse recurso.

“O dia mundial da água é antes de tudo, uma oportunidade de reunir esforços dos diversos setores da sociedade civil para contribuir com a conservação desse recurso. O seminário certamente ampliará esses debates, contribuindo para a troca de informações sobre a preservação dos recursos hídricos e para a implantação de novos projetos focados na conscientização e no reaproveitamento da água”, destacou Renato Câmara.

PROGRAMAÇÃO

A abertura oficial do 1º Seminário Estadual da Água acontece às 8h, com uma apresentação do coral da Assembleia Legislativa. Em seguida, o ambiente de debate será aberto com a palestra “Os compromissos do Rotary Internacional com os recursos hídricos e o saneamento”, que será ministrada pela pesquisadora em Educação e Planejamento Cláudia Maria Real Leite. Logo após, será a vez de Ana Luzia de Almeida Batista M. Abrão, mestre em saneamento ambiental e recursos hídricos, destacar o tema “A importância das unidades de conservação da natureza para os recursos hídricos”.

Já o coordenador de cartografia do Instituto Histórico e Geográfico de MS, Arnaldo Rodrigues Menecozi, ministrará a palestra “A enciclopédia das Águas: aspectos geográficos e históricos das Bacias do Paraná e do Paraguai”. Os professores Viviane Scalan Fachin e Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues abordarão o tema “O meio ambiente e a história”. Fechando as atividades do período da manhã, a professora Rose Mary Vargas Toledo ministrará palestra sobre “A terceira Margem”.

No período vespertino, as atividades serão retomadas às 13h30 com a palestra “As políticas públicas da Semagro para as Bacias do Paraná e Paraguai”, ministrada pelo presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) Ricardo Eboli. Em seguida, a professora Synara Olendzki Broch abordará o tema “A importância da água para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul”.

Fechando o 1º Seminário Estadual da Água, o prefeito de Ivinhema Éder Uilson França, o Tuta, ministrará palestra sobre o tema “Os desafios do gestor municipal na proteção das recursos hídricos e meio ambiente”.