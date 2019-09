40 anos ALEMS: Preenchidas todas as vagas para 1ª Corrida da Assembleia

As vagas para a 1ª Corrida e Caminhada da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul se esgotaram rapidamente. Foram realizadas 1.200 inscrições, sendo 800 delas para o público geral e o restante para os servidores da Casa, idosos e doadores de sangue e medula. A prova será no próximo dia 27 de outubro, a partir das 7h, com a largada no estacionamento da Casa de Leis.

Todos receberão medalhas pela participação. Para os cinco primeiros colocados na classificação geral, nas categorias público geral e servidores da Assembleia, oito quilômetros de corrida e quatro quilômetros de caminhada, terão troféus como premiação.

"Na 1ª Corrida e Caminhada da Assembleia Legislativa, os campeões da prova serão premiados com troféus. Já os três melhores colocados das categorias público em geral e servidores da Assembleia receberão medalhas. Além disso, cada inscrito receberá a sua medalha de participação e camisetas exclusivas do evento, como forma de incentivo à prática da atividade física”, informou o 2º secretário do Parlamento Estadual, deputado Herculano Borges (Solidariedade), que está à frente da organização e, inclusive, nesta semana, usou a tribuna para falar do assunto, veja aqui.

Conforme o médico George Takimoto, caminhar é um dos mais eficazes métodos para deixar o organismo regulado. Os benefícios para a saúde vão desde a melhoria de funções respiratórias e cardiovasculares até o bem-estar psicológico. A servidora Beatriz Freschi Teixeira, confirma que o exercício só lhe faz bem. “Dá mais disposição física e motivação emocional. Estou animada e já estou me preparando para a corrida da Assembleia”, afirmou.