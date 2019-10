40 anos ALEMS: Poder Legislativo homenageia os primeiros servidores da instituição

Parlamentares da 11ª Legislatura homenageando os servidores pioneiros da ALEMS

Os servidores que ajudaram a construir a trajetória da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, desde a sua instalação, em 1979, foram reconhecidos hoje (23) com uma homenagem pelos serviços prestados em prol da instituição, e consequentemente, da população sul-mato-grossense. Por proposição do deputado e presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB), foi concedido o Diploma de Honra ao Mérito e o Selo comemorativo a 40 servidores. Além das honrarias, os servidores receberam uma moção de aplausos dos deputados estaduais em reverência e respeito à dedicação e empenho nas tarefas executadas no Parlamento Estadual.

O presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa, ressaltou a importância de reconhecer o trabalho dos servidores que junto com os parlamentares construíram a Casa de Leis. “Tudo de bom poder participar de uma cerimônia como essa e homenagear nos 40 anos de nossa instituição os 40 servidores que foram escolhidos, que já estão aposentados e que prestaram um grande serviço ao Mato Grosso do Sul. Estou conduzindo neste momento com os outros 23 deputados desta Casa de Leis uma homenagem merecidíssima, pois não existiria a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul sem o trabalho destes servidores”, registrou.

Presidente Paulo Corrêa homenageando o servidor Jurandir Rodrigues de Carvalho

Paulo Corrêa também lembrou a relevância de um dos homenageados desta manhã, Pedro Alves Gonçalves, que veio de Cuiabá. “É muito orgulho para nós homenagear um servidor como esse neste evento que celebra os 40 anos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ajudou nesta caminhada. Ele foi designado pela Casa de Leis para estar presente no ato de assinatura da divisão do Estado no Palácio do Planalto em Brasília”, destacou o presidente da ALEMS.

Homenageados com o diploma de Honra ao Mérito e o selo alusivo aos 40 anos da Assembleia Legislativa os servidores: Acileu Azambuja Brum, Antonino Moura Bogres, Antonio Carlos Nunes de Oliveira, Ataliba Mullher, Cleómenes Nunes da Cunha, Cleusa de Oliveira Mira, Dilson Jorge Sório, Donizete Soares de Melos, Elba Aparecida Teixeira, Estela Mara Toledo Volpato, Elzi Garcia Salgado, Gervásio Alves de Oliveira, Iedair Ortega Mira, Ione Mariana de Souza Rezende, Jericó Vieira de Matos, João Domingos Jeronymo Sobrinho, Joel Cavalcante, José Jorge Leite Filho, José Vidal Flores, Júlio Flori Pereira Jorge, Jurandir Rodrigues de Carvalho, Luiz Carlos Cupel Wilken, Luiz Ferreira da Silva, Maira Araújo de Almeida Mendonça, Maria José Xavier, Maria Margareth Ayr Fernandes, Maria Tereza Lakatos Silva, Marilda Anciães Duailibi, Paulo Alberto de Oliveira, Pedro Alves Gonçalves, Rafael Chaparro, Rose Mary Rocha Medina, Sandra Maria Silveira Nantes, Sebastião Alves de Moraes, Severina da Silva, Sueli Castellani Viacek, Urbano Aloysio Rihl, Valdir Ferreira Gonçalves, Valter Manoel da Cruz, Zulmira de Almeida Hokama.

Emocionado, Jericó Vieira de Matos agradece a homenagem em nome de todos

O secretário de Finanças e Orçamentação da ALEMS, Jericó Vieira de Matos, falou em nome dos homenageados. “Queremos neste dia agradecer a lembrança da Mesa Diretora e dos demais deputados, que se juntaram para lembrar que os servidores também fazem parte desta história. O reencontro dos amigos que já não víamos há um tempo promovido hoje. Nós que nos colocamos a disposição do Estado pois somos filhos desta terra e queremos seu progresso. Somos 40 homenageados e nos sentimos representando a tantos outros que também fizeram parte desta Assembléia desde 1979 até os dias de hoje, alguns de nós estávamos aqui e continuamos a servir o nosso Estado e o nosso País. Meu abraço fraterno aos meus colegas que peço que me permitam que eu continue chamando de meus irmãos e minhas irmãs, e que fique em nós nossa eterna saudade e as belas lembranças”, ressaltou.

Traje usado há 40 anos, na instalação do Estado de Mato Grosso do Sul

Na solenidade, que também contou com a presença do ex-deputado constituinte e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Walter Carneiro, foi reproduzido, em homenagem à cerimonialista Marilda Anciães, que atuava em janeiro de 2019, o traje usado há 40 anos, na cerimônia realizada no Teatro Glauce Rocha. Uma apresentação marcou o final do evento, o homenageado Acileu Azambuja Brum apresentou a música “Vozes Legislativas”.