40 anos ALEMS: Homenagem aos parlamentares que promoveram o desenvolvimento de MS

Atuando nas mais diversas causas da sociedade sul-mato-grossense, os parlamentares que integram os 40 anos de existência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), foram homenageados por proposição da Mesa Diretora (2019-2021), em sessão solene realizada esta noite (12), no Plenário Júlio Maia. É a própria comunidade reconhecendo o papel que os legisladores estaduais representam para o Estado.

Eduardo Rocha também representou Simone Tebet na solenidade

Na cerimônia conduzida pelo deputado Eduardo Rocha (MDB), 1º vice-presidente da Casa de Leis, foi outorgado aos deputados estaduais da 1ª a 11ª Legislatura o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo, criado por meio da Resolução 108/2019, e o selo alusivo em comemoração aos 40 anos da ALEMS, história viva e preservada na memória dos cidadãos que residem no Estado.

Eduardo Rocha ressaltou o significado real desta cerimônia para os parlamentares. “É uma honra poder receber esta homenagem e ainda presidir a sessão. A Casa de Leis está de parabéns pelas comemorações dos 40 anos e é muito gratificante ver o reconhecimento de nosso trabalho. Estamos aqui pelos votos do povo e somos muito gratos e temos que honrar esta confiança. Estão todos de parabéns", destacou o vice-presidente da ALEMS.

Dione Hashioka compôs o Parlamento Estadual na 8ª e 9ª Legislaturas

Homenageados – Compondo a história de Mato Grosso do Sul contada por meio do Parlamento Estadual, receberam as honrarias pessoalmente ou por seus representantes na solenidade de hoje os deputados Akira Otsubo, Aluízio Borges, Angelo Guerreiro, Antonio Braga, Antônio Carlos Ribeiro Arroyo, Antonio Vaz, Barbosinha, Benedito Leal, Ben Hur Ferreira, Cabo Almi, Cézar Galhardo, Coronel David, Coronel Ivan, Daladier Agi, Diogo Tita, Onevan de Matos, Dione Hashioka, Eduardo Rocha, Enelvo Felini, Evander Vendramini, Felipe Orro, Jonatan Barbosa, Gandi Jamil, Geraldo Resende, João Grandão, João Henrique, Jorge do Amaral, José Bastiston, José de Oliveira, Junior Mochi, Laerte Tetila, Lidio Lopes, Loester Nunes, Lucas de Lima, Mara Caseiro, Marçal Filho, Marcio Fernandes, Maurício Picarelli, Moysés Nery, Murilo Zauith, Neno Razuk, Nilson Lima, Paulo Pedra, Pedro Kemp, Reinaldo Azambuja, Renato Câmara, Ricardo Bacha, Professor Rinaldo, Beto Pereira que recebeu também em nome do pai, Valter Pereira, Valter Carneiro, Youssif Domingos e Simone Tebet.

Emocionado, Gandi Jamil agradece em nome de todos os agraciados

Gandi Jamil agradeceu a homenagem recebida em nome de todos os parlamentares que integram os 40 anos da ALEMS. ”Hoje é um dia muito especial em que eu outros parlamentares fomos agraciados com o Diploma do Mérito Legislativo. Em meu nome e dos demais homenageados, agradeço a Mesa Diretora pela iniciativa de tamanha honraria que nos envaidece e nos faz sentir que de alguma forma atendemos aos anseios da sociedade. O gesto de fidalguia concedido a mim ao retornar a esta tribuna em noite de reminicências. Aproveito para estender esta homenagem aos que não estão mais em nosso convívio”, registrou.