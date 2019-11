Homenagem aos parlamentares que compõe a história da Casa de Leis

A história da Casa de Leis sendo contada nas comemorações de seus 40 anos - Foto: ALMS

Nesta terça-feira (12), a partir das 19h, em comemoração aos 40 anos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), por proposição da Mesa Diretora (2019-2021), os deputados estaduais da 1ª à 11ª Legislatura serão homenageados em sessão solene no Plenário Júlio Maia, com o Diploma de Honra ao Mérito.

Na solenidade, os deputados que ainda não foram homenageados nos outros eventos integrantes das comemorações dos 40 anos da ALEMS, receberão a honraria pelos relevantes serviços prestados em prol da sociedade sul-mato-grossense. A celebração é o reconhecimento da própria comunidade que todos eles representam ou representaram em seus mandatos.

A honraria que será concedida foi criada por meio da Resolução 108/2019, publicada do Diário Oficial Eletrônico da Casa de Leis. O evento integrante dos 40 anos da ALEMS é aberto ao público e à imprensa e será transmitido ao vivo pela TV Assembleia, Rádio Assembleia, canal da ALEMS no YouTube e fan page oficial da Casa de Leis no Facebook.