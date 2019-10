40 anos ALEMS: Criado diploma em homenagem a membros do Ministério Público

Homenagem faz parte das comemoração aos 40 anos do Parlamento Sul-mato-grossense

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) instituiu o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo, a ser concedido aos membros do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A honraria foi criada por meio da Resolução 109/201, publicada no Diário Oficial do Legislativo desta quarta-feira (30). A homenagem faz parte das comemoração aos 40 anos do Parlamento Sul-mato-grossense.

O diploma será entregue a procuradores de justiça que notoriamente prestaram relevantes serviços em favor da instituição e da sociedade. Para a entrega da honraria, uma sessão solene será realizada na Assembleia Legislativa neste ano.

As comemorações relativas aos 40 anos do Parlamento foram oficialmente lançadas no mês de junho, confira matéria. Para acompanhar todas as ações e homenagens promovidas pelo Legislativo sobre a data clique aqui.