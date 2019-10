40 anos ALEMS: Conselheiros do TCE-MS recebem Diploma de Mérito Legislativo

Órgão de colaboração e auxílio ao Poder Legislativo, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) é o braço técnico do Parlamento na fiscalização dos negócios públicos. Na noite desta terça-feira (29), por proposição do presidente Paulo Corrêa (PSDB), os deputados da 11ª Legislatura prestaram homenagens aos conselheiros da Corte de Contas. A solenidade faz parte dos 40 anos da Assembleia Legislativa.

“Ao conferir, em nome do povo sul-mato-grossense, este Diploma de Honra ao Mérito Legislativo, o Parlamento Estadual reconhece a contribuição extraordinária que os homenageados deram e dão para consolidar a nossa Corte de Contas como uma instituição de vanguarda entre suas congêneres, e plenamente qualificada para preservar a lisura e a eficácia na aplicação do dinheiro público. Portanto, ao honrar o mérito e a relevância de cada um com esta homenagem, o Poder Legislativo reconhece, sobretudo, a grandeza institucional, a capacidade técnica e o patrimônio de competências humanas do nosso Tribunal de Contas, que uns construíram ontem e outros seguem construindo hoje”, afirmou Paulo Corrêa.

O presidente ainda destacou a importância da dedicação dos homenageados para solidez do órgão. “A grandeza e a solidez das instituições democráticas resultam da soma contínua e fecunda dos que a elas dedicam o melhor de seu labor, de sua competência, de suas convicções éticas e de sua responsabilidade cidadã. São essas qualidades essenciais que o Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul reconhece em cada um de nossos homenageados. Com elas tem se formado a valiosa argamassa com a qual o Tribunal de Contas do Estado vem sendo edificado ao longo das últimas quatro décadas”, ressaltou.

Iran Coelho das Neves, Presidente do TCE-MS, afirmou que a homenagem dignifica a Corte de Contas. “Esse tributo contempla aqueles que fizeram e fazem a nossa Corte uma instituição em permanente construção. A solidez e dedicação de cada conselheiro construíram valiosos alicerces. Estamos empenhados em nos consolidar como uma instituição cada vez mais aberta e focada em contribuir com os gestores públicos. A parceria entre Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa tem sido fundamental, na medida em que confere legitimidade política e alcance social”.

Além de Iran, foraam outorgados com a honraria os conselheiros Flavio Esgaib Kayatt, Jerson Domingos, Márcio Campos Monteiro, Osmar Domingues Jerônimo, Ronaldo Chadid, Waldir Neves Barbosa.

Os conselheiros substitutos Célio Lima de Oliveira, Leandro Lobo Pimentel e Patrícia Sarmento dos Santos também foram homenageados, assim como os conselheiros aposentados Cícero Antônio de Souza, Franklin Rodrigues Masruha, João Leite Schimidt, José Ancelmo dos Santos, José Ricardo Pereira Cabral, Marisa Joaquina Monteiro Serrano, Os mar Ferreira Dutra, Paulo Roberto Saldanha Capiberibe e Ruben Figueiró de Oliveira.

Bastante emocionado, Jerson Domingos falou em nome dos homenageados. Na tribuna, ele relembrou vários momentos de sua carreira como deputado estadual e presidente da Assembleia. “Confesso que a emoção é forte ao subir nesta tribuna. Entrar neste plenário me traz muitas recordações. Na minha vida parlamentar e, hoje como conselheiro, tenho a certeza de que nada se constrói sozinho. Nesta oportunidade, quero parabenizar os servidores que muito contribuem para o resultado de um trabalho”, falou.