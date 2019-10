40 anos ALEMS: Cerca de 1.200 pessoas participam de corrida da Casa de Leis

Foram 26 minutos de prova até que o primeiro participante cruzasse a linha de chegada da primeira corrida da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O evento realizado em comemoração aos 40 anos do Parlamento Sul-mato-grossense reuniu cerca de 1.200 pessoas no Parque dos Poderes na manhã deste domingo (27).

“Eu já venho há dez anos participando de corrida de rua. Comecei em 2010 e virou um vício. Vim participar desse evento que é muito importante para todo mundo que está aqui, para a população. Quem não veio esse ano, tem que vir na próxima, é uma prova muito boa, incentiva a saúde e faz bem para autoestima. A Assembleia Legislativa e todos os participantes estão de parabéns”, disse Vilmar Roberto Dias, primeiro colocado geral da corrida, que teve oito quilômetros de percurso.

Elaine Silva do Carmo conquistou o primeiro lugar no pódio na categoria servidores (feminino). “Foi uma realização ganhar, foi minha primeira prova. Esse é meu primeiro prêmio e em primeiro lugar. Estou muito feliz”, destacou a servidora. Os cinco melhores colocados em cada categoria ganharam troféu e medalha. Além da corrida, um circuito de quatro quilômetros foi montado para caminhada. Todos os participantes do evento receberam medalha de participação.

“Essa foi nossa primeira corrida e vamos fazer muitas outras. Foi uma corrida da família, um evento para comemorar a saúde. Ano que vem temos de novo, pelo sucesso que foi”, afirmou o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB). A corrida e a caminhada da ALEMS foram coordenadas pelo segundo-secretário do Legislativo, deputado Herculano Borges (Solidariedade). “Essa é mais uma ação que aproxima a nossa Assembleia Legislativa da população. Aqui no Estado os grupos de corrida têm crescido a cada dia e esse é um momento oportuno para que Casa de Leis entre nessa trajetória e para que esse evento da instituição se torne tradicional”, pontuou. Também estiveram presentes os deputados Eduardo Rocha (MDB), Gerson Claro (PP), Coronel David (PSL) e Professor Rinaldo (PSDB).

A corrida contou com a participação de pessoas de outros estados brasileiros. Adriano Françoaldo tem no currículo participações na maratona São Silvestre e veio do Rio Grande do Norte para correr na prova da ALEMS. “Fui convidado para participar dessa corrida aqui em Campo Grande. Não imagina que o Parque do Poderes era tão bonito”, destacou. Em 2010, o atleta perdeu o braço esquerdo em um acidente de moto. “Eu tive o acidente, mas não desisti do esporte. Esporte é saúde, é vida, é superação”, enfatizou o corredor. Os integrantes do projeto Pernas Solidárias também participaram da corrida. Voluntários conduziram um grupo de cadeirantes pelo percurso da prova.

Confira a classificação da corrida por categoria:

Geral - masculino

1º Vilmar Roberto Dias

2º Dinho Jesus

3º Luiz Felipe Ferreira

4º Fabrício Gonçalves

5º Luciano Benites

Geral – feminino

1º Fabiana Souza

2º Pabline Santos

3º Márcia Cisz

4º Luciana Gaspar

5º Claudia Nunes

Servidores – masculino

1º Egídio Nascimento

2º Lourival Barbosa

3º Sebastião Junior

4º Luiz Henrique Volpe

5º José Mário Araújo

Servidores – feminino

1º Elaine do Carmo

2º Lívia Machado

3º Camila Brandino

4º Edilene Borges

5º Katiucia da Silva

Por Faixa Etária - masculino

16 a 19 anos

1º Gabriel Alves

2º Eduardo Rodrigues

3º Agnaldo Junir

20 a 29 anos

1º – Cássio Almeida

2º – Bruno Shimada

3º – Fernand Figueira

30 a 39 anos

1º - Jailton Silva

2º - Diego Arruda

3º - Ismair da Silva

40 a 49 anos

1º Nelicio da Silva

2º Roberto Wuitschik

3º Leandro Goelzer

50 a 59 anos

1º Agnaldo Menezes

2º Alberto Gimenes

3º Sebastião Ferreira

60 a 69 anos

1º Celso Oliveira

2º Geraldo Souza

3º Muniz Leal

Acima de 70 anos

1º Basílio Oliveira

2º Aramis Brandão

3º Alfredo Sulzer

Por Faixa Etária - feminino

16 a 19 anos

1º Ana Cristina

2º Letícia de Oliveira

3º Kayllane Pereira

20 a 29 anos

1º – Liceia Gomes

2º – Lorena Castro

3º Agatha Lima

30 a 39 anos

1º – Michelle Alencar

2º – Valeria Oliveria

3 º - Thais Lins

40 a 49 anos

1º Ana Paula de Souza

2º Aureni Ferreira

3 º Neiba Ota

50 a 59 anos

1º Cleide Godoy

2º Benita Gonçalves

3º Dorotildes de Lima

60 a 69 anos

1º Maria Aparecida Cesca

2º Ana Regina de Miranda

3º Nilza do Nascimento

acima de 70 anos

1º Elza Marinho