40 anos ALEMS: Casa de Leis homenageia desembargadores do Tribunal de Justiça

Mais uma solenidade que integra as comemorações dos 40 anos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) será sediada nesta terça-feira (22), no Plenário Júlio Maia, a partir das 19h30. Desta vez, os homenageados serão os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por proposição do deputado e presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB).

A honraria será conferida a 63 desembargadores, e durante o evento também estão previstas homenagens póstumas à magistrados. A condecoração está prevista na Resolução 61/2019, que instituiu o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo aos desembargadores do TJMS pelos relevantes serviços prestados em favor da instituição nestes 40 anos do Parlamento Estadual.

O evento é aberto ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul é localizada que está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.