Prêmio de Jornalismo: Prazo de inscrição no concurso é prorrogado para o dia 18

Jornalistas têm agora até o dia 18 de novembro para fazer a inscrição no concurso

O fim do prazo para inscrição no 1º Prêmio de Jornalismo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) foi prorrogado para o dia 18 de novembro. A alteração consta do Ato 58/2019 da Mesa Diretora, publicado na edição desta quarta-feira (30) do Diário Oficial da Casa de Leis (na página 12). Com o tema “40 anos de promulgação da primeira Constituição Estadual”, o concurso reconhecerá os melhores trabalhos em jornalismo impresso (jornais e revistas), telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo e fotojornalismo.

Com o novo Ato, os participantes receberão até o dia 22 de novembro, da comissão organizadora, confirmação por e-mail da inscrição. O Ato também estabelece que a entrega da premiação será realizada em sessão solene a ser realizada no dia 4 de dezembro. No total, serão pagos R$ 35 mil, divididos entre os três melhores trabalhos de cada categoria: o primeiro colocado receberá R$ 4 mil, o segundo, R$ 2 mil e o terceiro, R$ 1 mil.

Os trabalhos devem destacar as ações positivas decorrentes da primeira Constituição de Mato Grosso do Sul, seus reflexos nos dias atuais e fatos e personagens relacionados à promulgação dessa Carta Magna. Devem ser abordadas atividades parlamentares, assuntos debatidos em plenário, comissões e audiências públicas, relacionados, entre outras temáticas, a meio ambiente, segurança, direitos humanos, saúde, educação, economia e práticas de cidadania, a partir de diretrizes estabelecidas pela Constituição Estadual.

Para participar do prêmio, o profissional deve acessar a página do concurso (clique aqui), onde estão disponíveis anexos com os formulários. O regulamento também pode ser consultado nesse local. Preenchidos, esses documentos devem ser colocados em envelope e enviados à Assembleia Legislativa. No envelope, deve conter o nome e o endereço do participante.

Todo material deve ser entregue na Secretaria de Comunicação Institucional da Casa de Leis. O envio também pode ser feito por Correios para o seguinte destinatário e endereço: Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul – Avenida Desembargador José Nunes da Cunha – Parque dos Poderes – Bloco 09 – Jardim Veraneio – CEP: 79031-901 – Campo Grande, MS – Brasil – aos cuidados da Comissão Organizadora do 1º Concurso de Jornalismo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.