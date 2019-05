Lei: Trecho de Rodovia MS-470 recebe denominação

Lei homenageia juiz que atuou em várias comarcas do Estado e é de autoria de Barbosinha

O trecho da Rodovia MS-470 entre as cidades de Dourados e Douradina será denominado de Ailton Stropa Garcia, em homenagem ao comerciante e advogado que atuou como juiz substituto por mais de 25 anos em várias comarcas em Mato Grosso do Sul.

A denominação foi firmada pela Lei 5.341, publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (8) e a autoria é do deputado Barbosinha (DEM). Stropa também comandou a Agência de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen) entre abril de 2015 e janeiro de 2017.

O homenageado também atuou como professor e jornalista. Ainda segundo justificativa da proposição da lei, ele nasceu em Guararapes (SP) e faleceu aos 62 anos de idade devido a complicações ocorridas após uma cirurgia bariátrica.