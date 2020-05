Lei: Festa da padroeira de Aquidauana entra para o Calendário Oficial de MS

Nova lei é de autoria do deputado Felipe Orro - (Foto: Divulgação)

A Festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição, considerada a padroeira da cidade de Aquidauana, entrou no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, a partir desta sexta-feira (22).

A medida passa a vigorar com a publicação da Lei 5.512, no Diário Oficial do Estado de hoje. A proposta para a nova lei foi de autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), que justificou que apresentou o projeto após “inúmeras reivindicações da população do município, além de dar maior notoriedade à célebre e tradicional festa, que acontece em Aquidauana há vários anos”.

A festa tradicional é comemorada anualmente no dia 8 de dezembro, quando o povo manifesta sua devoção participando de novenas, procissões, missas, pagamento de promessas e coroação da Nossa Senhora. Você pode conferir a publicação na íntegra clicando aqui.