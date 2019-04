Agenda: Sessão Solene e reunião extraordinária da CCJR são destaques da semana

Assembleia Legislativa fica localizada no Bloco 9 do Parque dos Poderes, em Campo Grande

A agenda da semana de 15 a 19 de abril na Assembleia Legislativa tem destaque para a Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Exército Brasileiro, proposta pelo deputado Paulo Corrêa (PR), presidente da Casa de Leis.

A solenidade ocorrerá dia 16, terça-feira, no Plenário Júlio Maia e homenageará membros do Exército que contribuíram para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul com a Comenda Guararapes, criada em alusão à Batalha dos Guararapes, ocorrida em 19 de abril de 1648, quando a união das forças brasileiras do então Brasil colônia expulsou invasores holandeses.

Ainda na terça-feira está prevista a reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 14h no Plenarinho Nelito Câmara, para devolução dos pareceres aos projetos em tramitação na Casa de Leis. A reunião ordinária da mesma comissão está agendada para quarta-feira (17), às 8h, também no Plenarinho.

A agenda ainda conta com mais uma edição do Projeto Segunda Legal, promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, que traz a palestra A Produção Legislativa embasada na Criminologia, ministrada pelo juiz e professor doutor Carlos Alberto Garcete. A palestra está agendada para segunda-feira (15), às 9h30 no Plenarinho Nelito Câmara.

Todos os eventos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul são gratuitos e abertos ao público e à imprensa. A Casa de Leis fica localizada no Palácio Guaicurus, Bloco 9 do Parque dos Poderes.