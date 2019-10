Agenda: Parlamento Kids é destaque da agenda na semana das crianças

A Assembleia Legislativa fica localizada no Bloco 9, do Parque dos Poderes, em Campo Grande

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promove mais uma edição do Parlamento Jovem, projeto da Escola do Legislativo Ramez Tebet para inclusão dos alunos do Ensino Médio da rede pública e privada na política estadual. Desta vez, as crianças também poderão participar, em homenagem ao seu dia, sendo o destaque da agenda da semana de 4 a 11 de outubro.

Segunda-feira (7 de outubro)

Às 14h, no Plenário Júlio Maia, ocorre a sessão ordinária do Parlamento Jovem, com homenagens às crianças dando espaço na tribuna para o Parlamento Kids. Os filhos dos servidores do Legislativo estão convidados a participarem.

Terça-feira (8 de outubro)

Audiência pública debate o tema Aprendizagem Profissional Transformando Vidas, a partir das 15h, no Plenário Júlio Maia. O evento é aberto à sociedade e foi proposto pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB) a partir de requerimento do Ministério Público do Trabalho e entidades parceiras, em alusão aos 31 anos da Constituição Federal no Brasil.

Recente levantamento feito pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostra que há mais de 13 mil vagas de aprendizes em Mato Groso do Sul, porém somente 4.766 jovens foram admitidos nessa modalidade de contratação, o que representa apenas 35% da cota legal que deveria ser cumprida.

Quarta-feira (9 de outubro)

Na quarta-feira os deputados se reúnem para a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), para avaliação dos projetos em tramitação na Assembleia Legislativa. A reunião semanal ocorre no Plenarinho Nelito Câmara, às 8h e também é aberta ao público.

Além dos eventos programados, os deputados participam das sessões plenárias na terça e na quarta-feira, às 9h, no Plenário Júlio Maia. Acompanhe todos os eventos da Casa de Leis pelo YouTube da TV Assembleia ou pelo canal 9 da NET. Mais informações também pelas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter.