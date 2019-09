Agenda: Homenagens, prestação de contas e debates marcam a semana

Na semana que fecha setembro e inicia outubro, haverá, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), homenagens, prestação de contas na área da Saúde, capacitação dos servidores e debate sobre segurança alimentar e nutricional. Serão realizadas duas sessões solenes, curso de formação e seminário. Além desse eventos, haverá atividades comuns do Parlamento: reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) às 8h de quarta-feira; e sessões ordinárias a partir das 9h de terça, quarta e quinta-feira.

Segunda-feira (30 de setembro)

Os servidores da Casa de Leis poderão acompanhar a palestra “Agepan [Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul] e o Poder Legislativo”. O evento, proposto pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, será realizado das 9h30 às 11h no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.

A partir das 14h, por proposição do deputado Antônio Vaz (Republicanos), presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis, será realizada, a partir das 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, reunião para apresentação dos relatórios detalhados quadrimestrais e anual da Secretaria de Saúde. A obrigatoriedade de prestação de contas da Saúde é prevista na Lei Complementar 141/2012. A norma também determina a aplicação mínima de 12% da arrecadação estadual em ações na área.

Durante a noite, a partir das 19h, 51 pessoas físicas e jurídicas serão homenageadas em sessão solene de entrega de Diploma de Honra ao Mérito "Amigo do Transplante". O evento, proposto pelo parlamentar Renato Câmara (MDB), será realizado no Plenário Deputado Júlio Maia. Receberão a honraria familiares de doadores, médicos, transplantados, representantes de instituições e empresas que tenham realizado ações importantes relativas a transplantes de órgãos.

Terça-feira (1º de outubro)

A partir das 19, no Plenário Deputado Júlio Maia, será realizada sessão solene alusiva a outorgas de Título de Cidadão Sul-mato-grossense. A honraria será entregue a personalidades da saúde, música, política, segurança pública, esporte, entre outras áreas. Cada parlamentar fez indicação de dois homenageados.

Sexta-feira (04 de outubro)

A semana se encerra com debates sobre segurança alimentar. Das 8h às 18h, no Plenário Deputado Júlio Maia, será realizado o seminário estadual “Segurança Alimentar e Nutricional: Em defesa do direito humano à alimentação adequada”. Nutricionistas, pesquisadores, professores universitários palestrarão e estimularão as discussões sobre alimentação escolar, políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e “comida de verdade”.

Serviço:

