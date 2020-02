Agenda: Semana tem acolhida a servidores e primeira audiência pública do ano

A Assembleia Legislativa fica localizada no Bloco 9, do Parque dos Poderes, em Campo Grande

A agenda da semana de 10 a 14 de fevereiro na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem destaque para uma reunião geral com todos os servidores do Legislativo para uma acolhida de volta aos trabalhos, além das sessões plenárias já agendadas para a terça (11), quarta (12) e quinta-feira (13), às 9h, no Plenário Júlio Maia. Confira:

Segunda-feira (10)

Está agendada para as 9h, da segunda-feira, a reunião de acolhida com a participação do presidente Paulo Corrêa (PSDB), dos secretários da Assembleia Legislativa e ainda palestra com o diretor de gestão e modernização no Tribunal de Contas do Estado, Douglas Avedikian. O evento será no Plenário Júlio Maia e todos estão convidados.

Quarta-feira (12)

O Plenarinho Nelito Câmara está reservado às 8h para a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, caso os líderes partidários sejam escolhidos e indiquem os novos membros.

Sexta-feira (14)

A semana fecha com a primeira audiência pública a ser realizada em 2020. A pedido do deputado Antônio Vaz (Republicanos), serão debatidos “Os Avanços, Dificuldades e Reordenação da Programação Orçamentária de 2020”, como tema da audiência. O evento ocorre a partir das 8h, no Plenário Júlio Maia e é aberto ao público e imprensa.

