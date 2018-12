Agenda: Semana terá reunião de frente parlamentar e últimas sessões de 2018

Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público e à imprensa

A última semana da Sessão Legislativa de 2018 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, de 17 a 21 de dezembro, começa com a reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na terça-feira, dia 18, às 14h no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, por proposta do deputado Renato Câmara (MDB).

Na manhã de quarta-feira, dia 19, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúne para analisar a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade das matérias e projetos que estão sob a responsabilidade da Casa de Leis. O encontro será realizado no Plenarinho Deputado Nelito Câmara a partir das 8h.

De terça a quinta-feira (18 a 20), os parlamentares se reúnem em sessões ordinárias, a partir das 9h, para deliberarem sobre os projetos que tramitam na Casa. As sessões são realizadas no Plenário Deputado Júlio Maia e são transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Assembleia.

Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada no Bloco 9, do Parque dos Poderes.