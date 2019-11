40 anos ALEMS: Comenda do Mérito Legislativo reconhece quem contribui com MS

Homenageados pelo Legislativo foram representantes de várias áreas de atuação

A maior honraria conferida pela Assembleia Legislativa é a Comenda do Mérito Legislativo, entregue na noite desta terça-feira (5) a mais de 40 personalidades que muito contribuíram para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. A homenagem ocorre uma vez ao ano desde que foi instituída pela Resolução nº 02, de 28 de agosto de 1.985. Desta vez compôs o calendário de eventos em comemoração aos 40 anos do Legislativo com uma sessão especial, proposta pelos 24 deputados atualmente em mandato.

A condecoração é uma medalha de lapela, em que está cunhada a imagem do Palácio Guaicurus, sede do Poder Legislativo, firmada com uma fita com as cores da bandeira do Estado: azul, branco e verde. O presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), discursou sobre a importância da honraria. “Junto à entrega de Título de Cidadão Sul-mato-grossense, a Comenda do Mérito Legislativo é o mais importante reconhecimento àqueles que efetivamente atuam e prestam serviços no Estado. Fico feliz em poder felicitar essas pessoas, que aqui estão representando uma sociedade plural, potente e mostram um Mato Grosso do Sul ao mesmo tempo acolhedor e contemporâneo, pronto para um futuro ainda mais promissor”, destacou o presidente.

Além de Paulo Corrêa, também estiveram presentes na sessão solene os deputados Londres Machado (PSD), Onevan de Matos (PSDB), Marçal Filho (PSDB), João Henrique (PL), Lidio Lopes (PATRI), Renato Câmara (MDB), Neno Razuk (PTB), Coronel David (PSL), Rinaldo Modesto (PSDB), Evander Vendramini (PP), Barbosinha (DEM), Felipe Orro (PSDB), Antônio Vaz (Republicanos), Marcio Fernandes (MDB), Gerson Claro (PP), Jamilson Name (PDT), Lucas de Lima (Solidariedade), Cabo Almi (PT), Eduardo Rocha (MDB) e Herculano Borges (Solidariedade).

Em nome dos homenageados, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, desembargador Nicanor de Araújo Lima, citou o hino estadual, dizendo que estamos em “terra de gente audaz, garantindo o orgulho e a certeza do Brasil”. “É preciso reconhecer que ninguém conquista nada sozinho, divido com minha equipe que jamais conseguiria sem eles, na busca de uma sociedade mais justa e solidária. Nasci na Bahia, mas orgulho-me dessa terra que muito me acolheu. Quero destacar o importante trabalho dessa Casa de Leis que age sempre de forma independente e harmônica junto aos outros Poderes e é um espaço de diálogo de incomensurável valor ao Estado Democrático de Direito”, resumiu.

O Comandante do 6º Distrito Naval, contra-almirante Carlos Eduardo Horta Arentz, também usou a tribuna para discursar em nome dos homenageados. “Grata satisfação, tanto pessoal quanto profissional, recebo em nome da Marinha do Brasil, grande merecedora de homenagem nessa estratégica região, que além de proteger nossas fronteiras, presta apoio às populações ribeirinhas, também atua com o programa Força do Esporte com apoio no contraturno à crianças e com o Projeto Soldado Cidadão. É um trabalho dedicado e silencioso de tantos militares que todos os dias buscam contribuir com o Estado”, ressaltou.

O procurador-geral de Justiça, Paulo Cezar Passos cumprimentou a Casa de Leis. “Quero dizer que foi uma difícil escolha dos 24 deputados dedicar os nomes nas mais diversas áreas que nos representam. Esquecemo-nos de louvar as pessoas de bem, que contribuem para o engrandecimento do homem e da mulher de Mato Grosso do Sul. E por isso a Assembleia Legislativa é muito feliz em fazer essa homenagem, louvando esses em seus 40 anos quem buscou a construção de uma sociedade melhor”.

Quem também foi agraciada pela honraria foi a cantora e compositora Delanira Pereira Gonçalves, conhecida como Delinha da dupla com seu marido Délio, que faleceu em 2010. “São 62 anos de carreira. Fico muito feliz por me reconhecerem como alguém que contribuiu para o Estado. Nasci aqui, em Vista Alegre, fiquei apenas 5 anos morando fora, em São Paulo, para tentar a carreira, mas foi aqui que me firmei. Antigamente era feio ouvir sertanejo, agora não tem quem não ouça. Subi no palco aqui pela primeira vez em 1964. Hoje estou com 83 anos, já não toco mais, mas não tenho nem palavras para descrever meu amor por Mato Grosso do Sul”, emocionou-se Delinha, também reconhecida como a dama do rasqueado.

Outro homenageado foi o empresário Luiz Humberto Pereira, diretor do Grupo Pereira, responsável pelas redes de supermercados Comper, Bate Forte e Fort Atacadista, com mais de 14 mil funcionários em quatro estados mais o Distrito Federal. “Só em Mato Grosso do Sul são quatro mil funcionários e sempre é bacana receber uma homenagem, porque mostra que as pessoas entendem a importância do progresso e do esforço para gerar riqueza e crescimento ao Estado. Sempre acreditamos que as dificuldades podem se tornar oportunidades e eu vim garoto para cá com meus pais, em 1984, e assim como ajudo muita gente, muitas pessoas me ajudaram e hoje temos uma bela empresa”, orgulhou-se.

Quem também leva o nome do Estado para fora é o escritório de advocacia de José Roberto Rodrigues da Rosa, outro homenageado da noite. “É um momento especial nesses meus 20 anos de carreira, construídos com muito estudo. Nós atuamos em todos os estados, mostrando que tem gente qualificada aqui. Agradecemos pela proposição e honraria”, disse. O empresário do Grupo Impacto de MS de Comunicação, jornalista Eli Souza, afirmou que seu trabalho é integrar o interior é capital. “São 35 anos fazendo esse elo e mostrando via imprensa a todo Brasil o potencial que cada município de Mato Grosso do Sul tem”, ponderou.

Além dos citados, também foram homenageados: Daniel Barbosa, Fábio da Rocha e Silva Ferreira, Lupersio Degerone Lucio, Valentim Sgaravatti, Alexandre Magno Benites de Lacerda, Mauricio Mello, Antonio de Pádua Thiago, Marcos Benedetti Hermenegildo, Marcelo Aguilar Iunes, Roberto Gomes Façanha, Alex Sandro Antônio Peixoto, Paulo Elias Murback, Esacheu Cipriano Nascimento, Silas José da Silva, André Luiz Calarge Zahran, Odilon Ferraz Alves Ribeiro, André Luiz Nezzi de Carvalho, Jerson Domingos, Athur Vasconcellos Dias Almeidinha, Josias Rosa Guimarães, José Mário Antunes da Silva, Marcos Marcello Trad, Caroline Mendes Dias, Emerson Antonio Marques Pereira, José Roberto Rodrigues da Rosa, Irineu lemes da Rosa Filho, Valdemir de Souza Messias, Jorge Miranda, Luiz Renê Gonçalves do Amaral, Renato Lopes Cruz, Inês de Souza Barba, Keila Mattioli Sousa, Amaury Rodrigues Pinto Junior, Ilda Salgado Machado, Felipe Bouchabki de Almeida Gardini, Maria Isabel Alvarenga Madureira Barbosa "Belinha", Valdir Luiz Sartori, Roberto Razuk, João de Deus Gomes de Souza.