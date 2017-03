Azul anuncia preços reduzidos para clientes sem bagagem despachada

A empresa se adiantou e divulga as tarifas que serão praticadas após a mudança / Reprodução

Conforme divulgado na quinta-feira, (9) pela Azul, a partir da próxima terça-feira (14), a companhia passará a oferecer uma nova opção de tarifa – chamada de Azul - com valores reduzidos para os clientes que não despacharem bagagens. A empresa se adiantou e divulga as tarifas que serão praticadas após a mudança, mostrando alguns mercados que já terão o desconto.

A tarifa Azul, que será disponibilizada gradualmente em alguns mercados, inclui todas as demais vantagens que o Cliente Azul já possui, além de englobar a nova regra para embarque com bagagens de mão de até 10 kg em todos os voos da companhia. A companhia reforça ainda, que a tarifa MaisAzul, outra categoria que valerá a partir do dia 14, mantém a prática tarifária atual, incluindo franquia de 23 kg de bagagem e sempre estará disponível para compra.

Confira abaixo os valores e os mercados que contarão com as mudanças já no dia 14/03:

Nessa modalidade, se o Cliente mudar de ideia, poderá incluir os 23 kg de bagagem, a qualquer momento, por apenas R$ 30,00. Caso o Cliente ultrapasse essa cota de 23 kg, será mantida a atual cobrança por quilo excedente. É importante ressaltar que, em ambas as categorias, todos os serviços atualmente oferecidos pela Azul se mantêm:

- 40 canais de TV SKY ao Vivo;

- Snacks e bebidas gratuitas à vontade e sem custo adicional;

- Marcação de assento sem custo adicional;

- Antecipação de voo sem custo adicional;

- Acúmulo de pontos no TudoAzul

