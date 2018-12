Azambuja tem encontro marcado com Paulo Guedes para discutir Reforma da Previdência

Assim como ocorreu com o DOF e redução de secretarias, o governador deve apresentar o planejamento da reforma ao futuro ministro Paulo Guedes - Divulgação

O guru e futuro ministro da economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes divulgou hoje (27) agenda com o governador de Mato Grosso do SUL, Reinaldo Azambuja (PSDB). O tema do encontro será a Reforma da Previdência e deve ocorrer em janeiro.

A agenda também deve contar com a presença de todos os governadores e Azambuja pode ser referência para o governo federal mais uma vez. Tendo em vista que o governador conseguiu aprovar a Reforma da Previdência para os servidores estaduais, uma das “medidas impopulares” realizadas pelo chefe do executivo.

Reinaldo reformou o sistema previdenciário para acabar com um rombo de cerca de R$ 1,2 bilhão e aumentou a contribuição do servidor à Previdência de 11% para 14%, enquanto a patronal, que era de 22%, foi para 28%.

Assim como ocorreu com o DOF e redução de secretarias, o governador deve apresentar o planejamento da reforma ao futuro ministro Paulo Guedes.