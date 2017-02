Aumento da atuação do BRDE em MS demonstra falhas do Banco do Brasil

O superintendente da Sudeco, Antônio Carlos Nantes de Oliveira, afirma que o aumento da atuação do BRDE no MS é a prova de uma deficiência no atendimento prestado pelo Banco do Brasil para a liberação de financiamentos pelo FCO / Divulgação/Assessoria

O superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Antônio Carlos Nantes de Oliveira, afirma que o aumento da atuação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), no Mato Grosso do Sul, é a prova de uma deficiência no atendimento prestado pelo Banco do Brasil para a liberação de financiamentos pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e da necessidade de instalação imediata do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste.

Ao aprofundar os estudos a respeito da necessidade de instalação e funcionamento do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o superintendente foi informado de que o BRDE continua ampliando suas ações no Mato Grosso do Sul. Na última quarta-feira (8), duas empresas localizadas nos municípios de Tucuru e Rio Brilhante, no Centro-Oeste do estado, receberam financiamentos de cerca de R$ 3 milhões com recursos do BRDE.

“Nada contra as atividades do BRDE no Mato Grasso do Sul, pelo contrário, são e sempre serão bem-vindas, porque atendem à uma demanda certa e que tende a aumentar. No entanto, esse avanço das ações do Banco Regional comprova que o Banco do Brasil, na medida em que dificulta a realização de financiamentos por excessos burocráticos, é o responsável pelas buscas dos tomadores por outras instituições”, avaliou o superintendente.

Ainda segundo ele, a lacuna no atendimento do Banco do Brasil, principal responsável pela liberação de financiamentos do FCO e do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), reforça a necessidade de instalação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste. “Assim, a cada dia fica mais evidente a urgência da instalação Banco do Centro-Oeste para atender aos pleitos, sobretudo, de pequenos e médios empreendedores”, completou.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

O Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste foi criado conforme dispositivo – § 11 do Art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). “O que precisamos agora é da aprovação dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, um de autoria da senadora Lúcia Vânia (GO) e outro do deputado Dagoberto Nogueira (MS), os quais dispõem sobre a instalação e funcionamento do Banco”, explicou Nantes.

De acordo com o gestor, a atuação da Sudeco será no sentido de aglutinar as ações de cada um dos 53 parlamentares, objetivando a rápida tramitação dessas duas propostas. “Além disso, queremos atrair para o debate todas as forças políticas, bem como o meio empresarial de todos os setores da economia regional”, esclareceu.

