Auditores fiscais pedem apoio de deputados para evento que debaterá previdência

Pedro Kemp agradeceu convite da auditora de Controle Externo

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul recebeu na manhã desta quinta-feira (9) a presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo Kasla Gomes, que convidou os deputados estaduais e o público presente para o evento Reforma da Previdência: Um debate Nosso!, a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, no dia 10 de maio às 8h30, na sede do órgão.

A presidente discursou a convite do deputado Pedro Kemp (PT), autor da Lei Estadual 5.028/2017, que instituiu o Dia Estadual do Auditor de Controle Externo. “O dia tem objetivo de despertar e renovar o espírito público em defesa da moralidade da administração pública e da independência e autonomia do órgão de controle externo e, assim, o evento também ocorrerá em alusão a este dia”, explicou a representante da categoria.

Ela reforçou que o evento foi pensado para ser realizado conjuntamente às comemorações, por compreender a “necessária interlocução com a sociedade para o cumprimento do papel dos auditores”. O deputado Pedro Kemp agradeceu o convite. “É um importante debate, está na pauta em todo o país e todos devem se informar sobre a Reforma da Previdência, para conhecer melhor a proposta em tramitação no Congresso Federal”, finalizou Kemp.

Para participar do evento é preciso levar um item de higiene pessoal. A arrecadação será doada à Casa de Acolhimento de Adolescentes - saiba mais aqui.