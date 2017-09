Áudios obtidos por 'Veja' foram entregues à PF antes da delação, diz nota da J&F

A J&F informou em nota que os áudios obtidos pela revista "Veja", e relatados em reportagem que saiu nesta sexta-feira, 29, estavam entre as gravações entregues à Polícia Federal ainda antes do acordo de delação, mas eram mantidos sob sigilo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. As gravações não estão entre as que foram entregues acidentalmente à PGR pelos executivos da empresas e não são mais recentes que as demais já divulgadas, diz a nota publicada pela revista.

O texto informa que o material estava sob a guarda de Fachin, com sigilo decretado por se tratar de diálogos entre advogados e clientes, e havia sido considerado quando o acordo de delação dos executivos da JBS foi homologado.

