Audiência Pública para debater aumento de energia e tarifa social no MS

Diante do atual aumento na conta de energia elétrica de inúmeras famílias sul-mato-grossenses e os números alarmantes de pessoas que têm direito ao desconto da tarifa social, mas que ainda não têm acesso ao benefício, o deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) decidiu propor uma audiência pública para discutir o tema com a sociedade e órgãos responsáveis pelo serviço em Mato Grosso do Sul.

Com o tema: Desvendando o aumento e a composição da fatura de energia elétrica no Estado de Mato Grosso do Sul e a efetivação da Tarifa Social de energia elétrica, o encontro vai reunir representantes do Procon estadual e municipal, Energisa, Inmetro, Conselho de Consumidores de Energia, Ministério Público, Defensoria Pública, Elektro - Distribuidora de Energia e órgãos e secretarias estaduais que possuem ligação ao tema como a Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho do Mato Grosso do Sul (Sedhast) e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan).

O deputado Barbosinha entende que o poder legislativo tem papel fundamental na fiscalização dos serviços públicos prestados aos consumidores e deve informar, de forma mais abrangente às famílias que possuem direito ao desconto de até 65% em suas contas de energia como proceder para usufruir do benefício.

A audiência tem proposição do deputado Barbosinha, em conjunto com os deputados Marçal Filho, Zé Teixeira e Jamilson Name.

Serviço:

Audiência Pública – 12/03/2019

Horário: 18h30

Local: Plenário Deputado Júlio Maia – Assembleia Legislativa