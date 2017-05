Audiência Pública nesta terça debate investimentos em Educação, Cultura e Saúde

Vereadores debatem com a sociedade a Lei de Diretrizes Orçamentárias

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2018 já está em tramitação na Câmara Municipal de Campo Grande e os vereadores realizam nesta terça-feira (2), às 15 horas, Audiência Pública para discutir a proposta juntamente com a população e sociedade civil organizada.

O Projeto de Lei nº 8.470/17, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária do município de Campo Grande, para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências, foi protocolado na Casa de Leis no último dia 12 de abril.

O relator da LDO 2018 é o vereador João César Mattogrosso, vice-presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento.

O prazo para apresentação de emendas à LDO pelos parlamentares é dia 8 de maio (segunda-feira).

A proposta encaminhada pelo Executivo prevê a aplicação de 25% da receita resultante de impostos em educação, 1% para cultura e outros 15% para saúde.

Serviço - A Audiência Pública será realizada no Plenarinho Edroim Reverdito, na sede da Casa e Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, Bairro Jatiúka Park.

