Audiência pública marcará retorno de frente parlamentar sobre Assistência Social

Evento tem como propositor o deputado Lidio Lopes, coordenador da Frente Parlamentar da Assistência Social

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) sediará nesta terça-feira (30) audiência pública de reinstalação da Frente Parlamentar da Assistência Social. O evento intitulado "Ato pela Regularização do co-financiamento Federal no Sistema Único de Assistência Social (Suas)" foi proposto pelo deputado Lidio Lopes (PATRI), coordenador do grupo de trabalho.

“A audiência será utilizada como ferramenta de discussão da defesa do SUAS frente a mobilização do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Mato Grosso do Sul [COEGEMAS], para que, de uma forma participativa, possam analisar os dados referentes ao corte do orçamento da assistência social e seus reflexos na oferta de serviços e benefícios à população que vive em situação de vulnerabilidade social”, detalhou o parlamentar.

Está prevista a participação do Fórum dos Trabalhadores do Suas; do Fórum dos usuários de Assistência Social;

de conselhos profissionais e acadêmicos da área; e membros da sociedade civil. Para Lopes, o retorno das atividades do grupo parlamentar. “A retomada da Frente Parlamentar visa respaldar o setor público no que tange à distribuição do orçamento de origem federal destinado aos municípios de Mato Grosso do Sul”, disse.