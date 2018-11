Audiência Pública discute falta de macas e leitos nesta sexta

Deputado Dr. Paulo Siufi (MDB), proponente da audiência desta sexta

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza, nesta sexta-feira (30), audiência pública para discutir a retenção de macas de ambulâncias além da falta de leitos para as unidades móveis de saúde no Estado. O evento, proposto pelo deputado Dr. Paulo Siufi (MDB), acontece no Plenário Deputado Nelito Câmara, a partir das 14h30.

Siufi, que á autor da Lei Municipal de Campo Grande nº 5.170/12, que proíbe a retenção de equipes, equipamentos, macas e ambulâncias do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de outras unidades móveis hospitalares para atendimento de urgência e emergências públicas, discursou sobre a situação que tem prejudicado o serviço no Estado. "Em apenas 30 dias, foram contabilizados 102 casos de retenção de macas. Sabemos que Campo Grande é uma das capitais brasileiras com o maior número de acidentes de trânsito, o que torna tudo mais agravante. Pessoas não estão sendo atendidas pela retenção das macas das ambulâncias, infelizmente isso já se tornou uma prática comum", disse.

A audiência deve contar com a presença de representantes das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, além do Ministério Público Estadual (MPE-MS, Corpo de Bombeiros e Samu.