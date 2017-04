Audiência pública debate impactos das reformas nesta sexta-feira

A Assembleia Legislativa promove nesta sexta-feira (28) uma audiência pública que debaterá os impactos das reformas da Previdência (PEC 287/2017) e Trabalhista, anunciada pelo Governo Federal. O evento está marcado para as 14h, no Plenário Júlio Maia e foi proposto pelo deputado Amarildo Cruz (PT).

Para o deputado, se aprovadas, as reformas causarão danos irreversíveis. “Serão estragos irreversíveis a todos os trabalhadores do nosso País, seja da iniciativa privada, da área rural, autônomos ou do serviço público, especialmente os mais humildes. Por isso, enquanto pudermos, vamos debater, levar ao conhecimento de toda a população o risco que estamos correndo, na tentativa de barrar esse retrocesso", explicou o parlamentar.

A PEC 287/2017, que está em tramitação no Congresso Federal, altera as regras da Seguridade Social, que abrange a Previdência Social e altera o regime de aposentadoria de todos os trabalhadores do INSS. Já a Reforma Trabalhista são medidas de alteração da Consolidação da Lei Trabalhista (CLT), que, segundo o propositor, reduzirá direitos históricos. O evento é aberto ao público e imprensa.

