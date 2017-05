Audiência de Lula exige cadastramento de comerciantes e até moradores

A Polícia Militar do Paraná começou na manhã desta segunda-feira, 8, o cadastramento de moradores e pessoas que trabalham em um raio de menos de 150 metros do prédio da Justiça Federal, onde ocorrerá dia 10 o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A região terá acesso restrito e o cadastro será necessário para que as pessoas possam circular. A Justiça já informou que os serviços serão suspensos.

Para Cezar Augusto, que atua na Assomec, entidade representativa de municípios, cujo prédio é próximo à Justiça Federal, disse que haverá transtorno. "O trânsito nas ruas próximas, sem evento algum, já é muito grande, com essa limitação de espaço, restrições, ficará pior ainda", prevê.

Para ele, uma alternativa seria a Justiça ter a audiência por meio virtual.

