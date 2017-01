Atuação de Teori muito dignificava o Judiciário e os brasileiros, diz André Moura

O líder do governo na Câmara, André Moura (PSC-SE), divulgou nota nas redes sociais onde manifesta pesar pela morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki.

"É com consternação que recebo a notícia da morte do ilustre ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, em acidente aéreo na tarde desta quinta-feira (19). O País perde um dos seus melhores e mais dedicados servidores públicos, cuja atuação muito dignificava o Judiciário e os brasileiros. Gostaria de me solidarizar com sua família, amigos e colegas de trabalho", escreveu.

Em nome da bancada do PPS, o líder Rubens Bueno (PR) divulgou nota lamentando a morte de Teori. "Para os deputados, o País perde muito com o falecimento do magistrado, responsável pela relatoria da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal", declarou.

Bueno destacou que Teori "comandava com eficiência e discrição a apuração, na Suprema Corte, dos processos do maior escândalo de corrupção do País". "São ações envolvendo políticos de vários partidos, agentes públicos e empreiteiras no esquema que dilapidou a mais importante empresa pública brasileira, a Petrobras, para desviar recursos públicos".

Em seguida, o deputado do PPS disse que, com a morte do ministro em "um momento crucial" para o País, os parlamentares da sigla confiam que a Corte seguirá "firme na tarefa patriótica de passar o País a limpo".

Oposição

A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), ex-líder da minoria na Câmara, destacou em sua conta no Twitter que o Brasil perde Teori de forma prematura e observou que neste momento diversas teses se levantam. "O que é ruim, diante de um quadro em que a nossa democracia já está gravemente ferida. Que a investigação seja o mais breve possível e a causa devidamente apurada", escreveu.

O deputado petista Bohn Gass (RS) lamentou a perda de Teori. "Uma conduta de sobriedade, parcimônia e respeito à Justiça. Assim foi o trabalho de Teori Zavascki", escreveu no Twitter.

