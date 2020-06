Atos terminam de forma pacífica na capital paulista

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) - (Foto: imagem ilustrativa)

Os atos programados para a tarde de hoje (14) na capital paulista terminaram e manifestantes se dispersaram de forma pacífica, após dois grupos antagônicos se reunirem em pontos diferentes da cidade. O grupo favorável ao governo federal se reuniu no Viaduto do Chá e os contrários ao presidente da República, Jair Bolsonaro, no vão livre do Museu de Artes de São Paulo (Masp), de onde caminharam no sentido Paraíso. A Polícia Militar não confirmou o número de participantes nos dois atos.

A divisão foi feita depois de um acordo firmado entre os grupos para a utilização da Avenida Paulista para as manifestações, durante uma reunião no Ministério Público Estadual. Os representantes dos grupos aceitaram fazer o rodízio, com o objetivo de garantir a segurança dos participantes e a implantação de um esquema de policiamento reforçado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), os atos foram monitorados por meio de câmeras do sistema Olho de Águia e acompanhados por integrantes da SSP-SP e das polícias, a partir Centro de Operações da PM (Copom).