Atos da Mesa Diretora oficializam a criação de quatro frentes parlamentares

Atos da Mesa Diretora, publicados na edição do Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), instituem mais quatro frentes parlamentares na Casa de Leis, que vigorarão durante esta legislatura. Os grupos de trabalho são relativos à defesa do agronegócio, do cooperativismo, dos animais e ao enfrentamento a epidemias da dengue, chikungunya e zika.

Criado pelo Ato 11/2019, a Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio é coordenada pelo deputado Marcio Fernandes (MDB) e tem como membros os parlamentares Onevan de Matos, Paulo Correa, Professor Rinaldo, Felipe Orro e Marçal Filho (todos do PSDB), Zé Teixeira e Barbosinha (ambos do DEM), Eduardo Rocha e Renato Câmara (ambos do MDB), Herculano Borges e Lucas de Lima (os dois do SD), Gerson Claro e Evander Vendramini (do PP), Coronel Davi e Capitão Contar (ambos do PSL), Londres Machado (PSD), Lidio Lopes (PATRIOTA), Jamilson Name (PDT), João Henrique (PR), Neno Razuk (PTB) e Antônio Vaz (PRB).

O Ato 12/2019 institui a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, que tem como coordenador o deputado Marcio Fernandes. O grupo também é composto pelos parlamentares Londres Machado, Paulo Corrêa, Professor Rinaldo, Eduardo Rocha, Cabo Almi (PT), Felipe Orro, Gerson Claro, Lidio Lopes, Renato Câmara, Coronel David, Herculano Borges, Jamilson Name, Capitão Contar, Evander Vendramini, Lucas de Lima, João Henrique, Marçal Filho e Antônio Vaz.

A Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo, criada pelo Ato 13/2019, é composta pelos deputados Professor Rinaldo, João Henrique, Evander Vendramini, Coronel David, Londres Machado, Marcio Fernandes, Pedro Kemp (PT), Capitão Contar, Cabo Almi, Lidio Lopes, Antônio Vaz, Neno Razuk, Barbosinha, Gerson Claro e Lucas de Lima. Os integrantes ainda escolherão o coordenador e dois subcoordenadores.

Já a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia: Dengue, Chikungunya e Zika, que foi instituída pelo Ato 14/2019, está sob a coordenação do deputado Renato Câmara. Os demais membros são os seguintes: João Henrique, Evander Vendramini, Coronel David, Marcio Fernandes, Pedro Kemp, Capitão Contar, Cabo Almi, Lidio Lopes, Antônio Vaz, Neno Razuk, Gerson Claro, Lucas de Lima, Professor Rinaldo, Herculano Borges, Paulo Corrêa, Marçal Filho, Felipe Orro e Onevan de Matos.