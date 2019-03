Atos da Mesa Diretora oficializam a criação de mais duas frentes parlamentares

Frentes têm participação de diversos parlamentares da Casa de Leis

Atos da Mesa Diretora, publicados no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) desta quarta-feira (20), instituem duas frentes parlamentares relativas à segurança pública e à defesa de pessoas com deficiência. O período de vigência das frentes coincide com o da atual legislatura.

Pelo Ato 17/2019, foi criada a Frente Parlamentar de Segurança Pública, de Fronteira e Sistema Penitenciário. A coordenação do grupo é do deputado Coronel Davi (PSL). Também participam da frente os seguintes parlamentares: Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Kemp (PT), Zé Teixeira (DEM), Márcio Fernandes (MDB), Eduardo Rocha (MDB), Felipe Orro (PSDB), Lidio Lopes (PATRIOTA), Renato Câmara (MDB), Barbosinha (DEM), Herculano Borges (SD), Jamilson Name (PDT), Capitão Contar (PSL)e Antônio Vaz (PRB).

De acordo com a publicação, a finalidade da Frente é a de “debater, discutir, propor, buscar soluções e acompanhar a execução de políticas públicas relacionadas ao enfrentamento mais eficaz aos crimes ocorridos ou em trânsito no Estado”.

Também foi oficializada a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Conforme o Ato 18/2019, o grupo é coordenador pelo deputado Pedro Kemp e conta com a participação de Evander Vendramini (PP), Gerson Claro (PP), Antônio Vaz, Marçal Filho (PSDB), Cabo Almi (PT), Herculano Borges, Coronel David, Professor Rinaldo (PSDB), Lucas de Lima (SD), João Henrique (PR) e Zé Teixeira.

Segundo o Ato, a Frente tem por finalidade “debater, discutir, propor, buscar soluções e acompanhar a execução de políticas públicas relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência, visando à sua inclusão na sociedade”.