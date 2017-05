Ato pró-Lula reuniu 6,5 mil, diz PM; organizadores falam em 50 mil em 2 dias

A Polícia Militar do Paraná informou na noite desta quarta-feira, 10, que o ato a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu 6.500 pessoas na praça Santos Andrade, centro de Curitiba. De acordo com os policiais, não houve nenhum registro de ocorrência grave.

Segundo os organizadores do ato, participaram de atos a favor do Lula ontem e hoje 50 mil pessoas.

A PM informou ainda que o pico de manifestantes no protesto contra Lula, que teve concentração em frente ao Museu Oscar Niemeyer, no Centro Cívico, foi de 100 pessoas.

Veja Também

Comentários