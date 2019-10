Ato designa membros da comissão julgadora do 1° Prêmio de Jornalismo da ALEMS

nscrições para o prêmio se encerram no dia 30 de outubro - (Foto: Divulgação)

A Mesa Diretora publicou, no Diário Oficial do Legislativo desta quarta-feira (23), o Ato 56/2019, que designa os membros da comissão julgadora do 1° Prêmio de Jornalismo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Caberá a ela a observância estrita dos regramentos constantes na Resolução 26/2019, que instituiu o certame.

A comissão é composta pelos seguintes profissionais: Maurício Picarrelli, gerente da TV Assembleia, Walter Gonçalves Filho, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS), Gerson Luiz Martins, professor titular do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Fabiana Silvestre da Silva, gerente de Mídias Sociais da ALEMS, e Karine Arruda Cortez, coordenadora da Rádio Assembleia.

O concurso premiará profissionais de comunicação que tenham se destacado na divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo do Estado. A premiação será conferida em sessão solene da Casa de Leis. Os trabalhos devem abordar temas debatidos em plenário, nas comissões e audiências públicas, como, por exemplo, meio ambiente, segurança, direitos humanos, saúde, educação, economia e práticas de cidadania. É proibida a participação de servidores da Casa de Leis e de membros das comissões Organizadora e Julgadora do concurso.

Serão premiados os três primeiros colocados de cada uma das seguintes categorias: jornalismo impresso (jornais e revistas), telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo e fotojornalismo. No caso de tevê e rádio, as matérias devem ter duração igual ou inferior a cinco minutos.

O primeiro colocado em cada categoria receberá o prêmio de R$ 4 mil. Os profissionais que ficarem em segundo e terceiro lugares em cada categoria receberão, respectivamente, R$ 2 mil e R$ 1 mil. O anúncio dos ganhadores está previsto para o dia 29 de novembro. A divulgação será feita no portal da Assembleia Legislativa (www.al.ms.gov.br) e em sessão pública na Casa de Leis.

Critérios para inscrição dos participantes, apresentação dos trabalhos, categorias da premiação e demais procedimentos administrativos necessários podem ser consultados no regulamento, disponível aqui.