Na próxima quarta-feira, trecho da Afonso Pena já será interditado para desfile cívico militar de 7 de setembro

O desfile cívico militar da Independência do Brasil, comemorado no dia 7 de setembro, vai interditar a avenida Afonso Pena na quarta-feira (6) para montagem do palco. Organizado pelo Governo do Estado, em parceria com o Comando Militar do Oeste (CMO), Prefeitura de Campo Grande e Base Aérea, o desfile terá militares das Forças Armadas (Exército, Aeronáutica e Marinha), integrantes da Segurança Pública do Estado (Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros), além de alunos de escolas públicas e privadas se apresentando na rua 14 de Julho.

De acordo com a organização será realizada a interdição na Afonso Pena, sentido bairro-centro, entre as ruas Calógeras e 13 de Maio, a partir das 16h. A interdição das demais ruas adjacentes deve ocorrer somente no final da noite. O fechamento das ruas se deve a montagem das estruturas e a demarcação da concentração de militares e estudantes que participarão do desfile cívico-militar.

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran), alguns pontos de ônibus da Afonso Pena e da praça Ary Coelho serão mudados de lugar, bem como algumas linhas terão alteração. O cronograma completo será divulgado em breve.

Os agentes de trânsito alertam que as faixas de estacionamento também serão interditadas, por isso, devem ser desocupadas até às 16h. A segunda fase das interdições será às 19h, com o fechamento do trecho da avenida 14 de Julho entre as ruas 15 de Novembro e Dom Aquino, onde serão montadas as arquibancadas.

Na quinta-feira (7), pela manhã, estarão bloqueadas as vias transversais: Antônio Maria Coelho, Maracaju, Cândido Mariano, Dom Aquino e Barão do Rio Branco, no trecho entre as avenidas Mato Grosso e Fernando Corrêa da Costa, a partir da avenida Calógeras até a rua 13 de Maio. Nesses locais, as instituições se concentrarão antes do desfile.

Programação

A programação começa às 8h20. Logo depois, às 8h45, será a aberta da solenidade no palanque das autoridades, no cruzamento da Rua 14 de Julho com a avenida Afonso Pena. O desfile está marcado para começar às 9h15 na rua 14 de Julho, iniciando na rua Maracaju e terminando na rua 15 de Novembro.

A previsão é que a solenidade encerre às 11h e a desmontagem do palanque e das arquibancadas comece logo em seguida, ao meio dia.

