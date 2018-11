Assomasul apoia VII Encontro de Formação dos Gestores Municipais de Educação

A abertura do encontro foi feita pela presidente da Undime, Kalicia de Brito - Divulgação

Promovido pela Undime (União dos Dirigentes Municipais de Educação de MS), o VII Encontro de Formação dos Gestores Municipais de Educação foi aberto nesta quinta-feira (29) no auditório da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, com a presença de autoridades ligadas à área educacional, secretários municipais e representantes da entidade municipalista.

A abertura do encontro foi feita pela presidente da Undime, Kalicia de Brito.

O objetivo do evento, segundo ela, é fomentar a gestão municipal e propiciar momentos de formação aos dirigentes e técnicos das Secretarias Municipais de Educação, além de aprimorar o regime de colaboração como um grande avanço para as políticas públicas ligadas ao setor e a melhoria da rede pública de ensino.

Durante a abertura do evento, que terá sequência nesta sexta-feira (30), o diretor-executivo da Assomasul, José Domingues Ramos, o Zé Cabelo, falou em nome do presidente da entidade, Pedro Caravina, destacando principalmente a importância da parceria institucional com a Undime, sobretudo, da relevância dos temas abordados nos dois dias do encontro.

Ele disse que é bastante salutar a participação dos secretários municipais e técnicos da educação durante o evento no qual serão discutidos temas importantes envolvendo orientação, principalmente sobre o calendário escolar, fixado em 4 (semana pedagógica) e 11 de fevereiro (início do ano letivo).

Zé Cabelo também alertou sobre assuntos relacionados ao TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado), envolvendo principalmente a questão da prestação de contas das diárias dos secretários municipais de educação e gestores de um modo geral.

De acordo com a programação, entre os temas abordados estão "As práticas pedagógicas em metodologias colaborativas; Apresentação do Calendário Escolar 2019; Apresentação do Sistema de Gestão Pública; A importância dos Dirigentes Municipais de Educação Conectada; e Financiamento da Educação; Gestores que fazem a diferença.

SEXTA-FEIRA

As atividades terão continuidade nesta sexta com "Orientações Pertinentes ao Transporte de Escolares; A proficiência e o fluxo escolar adequado em 2019; Corte Etário - Resolução número 2 de 9/10/2018/CNE- Educação Infantil e Educação Fundamental; Lançamento do Currículo de Referência de MS/BNCC pelo governador Reinaldo Azambuja; Conviva Educação - Planejamento Anual/Plano de ação 2019 e o Poder da Educação Financeira para desenvolver competências e habilidades da BNCC com medição anual dos impactos.