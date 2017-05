Associação de Combate ao Câncer pode se tornar Utilidade Pública

Na sessão ordinária desta terça-feira (16), o deputado estadual Marcio Fernandes (PMDB) apresentou o Projeto de Lei 096/2017, que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Santa Rita do Pardo (AVCC). A Associação tem sede no município de Santa Rita do Pardo, em Mato Grosso do Sul.

A AVCC é formada por um grupo de aproximadamente 40 voluntários que trabalham em prol das pessoas portadores de câncer. Os pacientes são encaminhados para tratamento nas cidades de Barretos, Jaú ou Jales, no estado de São Paulo.

São atendidos hoje trinta pacientes de diversas idades que buscam na Associação, além do apoio para tratamento, um pouco de conforto emocional diante de um momento tão difícil. Para arcar com essas viagens, alimentos, exames e até alguns medicamentos a associação realiza eventos, porém a demanda é muito maior do que conseguem arrecadar.

“Com o título concedido à Associação, é possível a realização de parcerias e convênios por intermédio do Poder Público”, justifica o deputado Marcio Fernandes.

