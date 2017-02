Assessoria retifica informação sobre enfermidade de Padilha

A assessoria do ministro da Casa Civil informou nesta terça-feira, 21, que o nome correto da enfermidade de Eliseu Padilha é uma "hiperplasia prostática benigna" e não uma "hipertrofia prostática", como dito anteriormente.

Padilha passou mal na noite de ontem e está internado no Hospital de Guarnição do Exército, no setor militar urbano em Brasília, em decorrência deste problema. O ministro apresenta também obstrução urinária. O quadro não é considerado grave. O ministro deverá ter alta nesta terça à noite ou quarta-feira pela manhã e depois disso deve seguir para Porto Alegre para um novo período de descanso.

Veja Também

Comentários